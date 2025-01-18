Ціна Gitopia (LORE)
Поточна ціна Gitopia (LORE) сьогодні становить 0.00496683 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LORE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gitopia:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 222.66 USD
- зміна ціни Gitopia протягом дня — -8.17%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gitopia до USD становила $ -0.000442273022077038.
За останні 30 днів зміна ціни Gitopia до USD становила $ -0.0009741279.
За останні 60 днів зміна ціни Gitopia до USD становила $ -0.0023030122.
За останні 90 днів зміна ціни Gitopia до USD становила $ -0.0025358445041292635.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000442273022077038
|-8.17%
|30 днів
|$ -0.0009741279
|-19.61%
|60 днів
|$ -0.0023030122
|-46.36%
|90 днів
|$ -0.0025358445041292635
|-33.79%
Останній аналіз цін Gitopia: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.38%
-8.17%
+1.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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