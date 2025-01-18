Сьогоднішня ціна Gitopia (LORE)

Поточна ціна Gitopia (LORE) сьогодні становить 0.00496683 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LORE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gitopia:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 222.66 USD

- зміна ціни Gitopia протягом дня — -8.17%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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