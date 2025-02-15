Ціна Girls Smoking Cigs (GSC)
Поточна ціна Girls Smoking Cigs (GSC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 593.29K USD. Ціна GSC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Girls Smoking Cigs:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 483.38K USD
- зміна ціни Girls Smoking Cigs протягом дня — -19.41%
- циркуляційна пропозиція – 999.89M USD
Отримуйте оновлення цін GSC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GSC.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Girls Smoking Cigs до USD становила $ -0.000144040492036094.
За останні 30 днів зміна ціни Girls Smoking Cigs до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Girls Smoking Cigs до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Girls Smoking Cigs до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000144040492036094
|-19.41%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Girls Smoking Cigs: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.40%
-19.41%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$GSC (Girls Smoking Cigs) represents a cultural shift in the memecoin space, challenging both crypto and societal norms. While the memecoin landscape has increasingly gravitated toward short-term speculation, $GSC draws inspiration from the original 'hodl' philosophy - but with a rebellious twist. The project transforms hodl's concept of 'conviction' into one of 'addiction,' playing on the irresistible nature of both cigarettes and cultural rebellion. The project emerged from recognizing a significant gap in crypto culture: the lack of authentic, non-objectified female representation in memecoins. $GSC captures the essence of feminine rebellion against societal double standards, particularly how women face disproportionate judgment for the same behaviors accepted in men - symbolized through the act of smoking. Beyond its satirical surface, $GSC taps into a powerful aesthetic and cultural movement, celebrating women who reject arbitrary social constraints. The project resonates with a global community of individuals who appreciate both the artistic appeal of the imagery and its deeper commentary on gender dynamics in both traditional and crypto spaces. While other 'female-themed' tokens often resort to objectification, $GSC stands apart by embodying genuine empowerment through defiance, making it uniquely positioned in both the memecoin space and broader cultural conversation.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 GSC до AUD
A$--
|1 GSC до GBP
￡--
|1 GSC до EUR
€--
|1 GSC до USD
$--
|1 GSC до MYR
RM--
|1 GSC до TRY
₺--
|1 GSC до JPY
¥--
|1 GSC до RUB
₽--
|1 GSC до INR
₹--
|1 GSC до IDR
Rp--
|1 GSC до PHP
₱--
|1 GSC до EGP
￡E.--
|1 GSC до BRL
R$--
|1 GSC до CAD
C$--
|1 GSC до BDT
৳--
|1 GSC до NGN
₦--
|1 GSC до UAH
₴--
|1 GSC до VES
Bs--
|1 GSC до PKR
Rs--
|1 GSC до KZT
₸--
|1 GSC до THB
฿--
|1 GSC до TWD
NT$--
|1 GSC до CHF
Fr--
|1 GSC до HKD
HK$--
|1 GSC до MAD
.د.م--