Сьогоднішня ціна GIRLS (GIRLS)

Поточна ціна GIRLS (GIRLS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 17.90K USD. Ціна GIRLS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GIRLS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.89K USD

- зміна ціни GIRLS протягом дня — +0.05%

- циркуляційна пропозиція – 999.92M USD

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