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Інформація Girl with a Pearl (PEARL) Girl With A Pearl Earring (PEARL) Date created: 1665 Johannes Vermeer's "Girl with a Pearl Earring" isn't just a painting-it's an emblem of cultural sophistication and artistic ingenuity. Departing from the confines of traditional portraiture, it delves into the realm of the 'tronie, a canvas where imagination reigns supreme. Here, we encounter a mesmerizing portrayal of a girl draped in exotic allure, her features adorned with an opulent turban and an audaciously large pearl. Vermeer's mastery of light is nothing short of transformative, casting an enchanting glow that delicately caresses the contours of the girl's face, illuminating her lips with a tantalizing radiance. And let's not forget the pearl-its luminosity serves as a beacon of Vermeer's unparalleled skill and vision. This masterpiece isn't just a stroke of artistic brilliance; it's a coveted treasure, valued not only for its aesthetic appeal but also for its rarity and monetary worth, fetching millions on the market. Now, naturally, its worth is beyond measure; the Mauritshuis would never even consider parting with it. In fact, the last Vermeer sold publicly, back in 2004, fetched $30 million, but it pales in comparison to the exquisite beauty of "Girl with a Pearl Earring." It stands as a testament to Vermeer's enduring legacy and the enduring allure of artistic excellence. And now, it is on the Solana Blockchain. Офіційний вебсайт: https://pearlcto.com Купити PEARL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Girl with a Pearl (PEARL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Girl with a Pearl (PEARL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 55,45K $ 55,45K $ 55,45K Загальна пропозиція: $ 994,16M $ 994,16M $ 994,16M Циркуляційна пропозиція: $ 994,16M $ 994,16M $ 994,16M FDV (повністю розведена вартість): $ 55,45K $ 55,45K $ 55,45K Історичний максимум: $ 0,00206932 $ 0,00206932 $ 0,00206932 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Girl with a Pearl (PEARL)

Токеноміка Girl with a Pearl (PEARL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Girl with a Pearl (PEARL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PEARL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PEARL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PEARL, досліджуйте ціну токена PEARL в реальному часі!

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