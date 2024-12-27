Сьогоднішня ціна Girl with a Pearl (PEARL)

Поточна ціна Girl with a Pearl (PEARL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 250.96K USD. Ціна PEARL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Girl with a Pearl:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.69K USD

- зміна ціни Girl with a Pearl протягом дня — +7.87%

- циркуляційна пропозиція – 994.32M USD

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