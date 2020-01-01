Токеноміка girl economy ai (GIRLE) Дізнайтеся ключову інформацію про girl economy ai (GIRLE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація girl economy ai (GIRLE) girl economy AI is the fund of funds for fertility science on Solana. Created by AthenaDAO contributors, a leading DeSci DAO that launched from BIO Protocol’s first cohort, to address the reproducibility crisis in research. girl economy AI gamifies scientific research by using AI agents that give community and contributors access to information to decide which experiments they believe are replicable. Experiments are planned and exposure to the outcomes of the experiment associated tokens is managed via the $GIRLE token on daos.fun. Офіційний вебсайт: https://girleconomy.ai/ Купити GIRLE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни girl economy ai (GIRLE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена girl economy ai (GIRLE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 20,20K $ 20,20K $ 20,20K Загальна пропозиція: $ 1,10B $ 1,10B $ 1,10B Циркуляційна пропозиція: $ 1,10B $ 1,10B $ 1,10B FDV (повністю розведена вартість): $ 20,20K $ 20,20K $ 20,20K Історичний максимум: $ 0,00061961 $ 0,00061961 $ 0,00061961 Історичний мінімум: $ 0,00001613 $ 0,00001613 $ 0,00001613 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну girl economy ai (GIRLE)

Токеноміка girl economy ai (GIRLE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки girl economy ai (GIRLE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GIRLE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GIRLE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GIRLE, досліджуйте ціну токена GIRLE в реальному часі!

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