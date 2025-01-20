Ціна girl economy ai (GIRLE)
Поточна ціна girl economy ai (GIRLE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 293.54K USD. Ціна GIRLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності girl economy ai:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.55K USD
- зміна ціни girl economy ai протягом дня — -9.29%
- циркуляційна пропозиція – 1.10B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни girl economy ai до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни girl economy ai до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни girl economy ai до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни girl economy ai до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.29%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін girl economy ai: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.30%
-9.29%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
girl economy AI is the fund of funds for fertility science on Solana. Created by AthenaDAO contributors, a leading DeSci DAO that launched from BIO Protocol’s first cohort, to address the reproducibility crisis in research. girl economy AI gamifies scientific research by using AI agents that give community and contributors access to information to decide which experiments they believe are replicable. Experiments are planned and exposure to the outcomes of the experiment associated tokens is managed via the $GIRLE token on daos.fun.
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