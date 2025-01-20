Сьогоднішня ціна girl economy ai (GIRLE)

Поточна ціна girl economy ai (GIRLE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 293.54K USD. Ціна GIRLE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності girl economy ai:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.55K USD

- зміна ціни girl economy ai протягом дня — -9.29%

- циркуляційна пропозиція – 1.10B USD

Отримуйте оновлення цін GIRLE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GIRLE.