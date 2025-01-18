Ціна Ginza Network (GINZA)
Поточна ціна Ginza Network (GINZA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GINZA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ginza Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 998.95 USD
- зміна ціни Ginza Network протягом дня — -0.76%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ginza Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ginza Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ginza Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ginza Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.76%
|30 днів
|$ 0
|+3.28%
|60 днів
|$ 0
|+21.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ginza Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.18%
-0.76%
+1.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ginza Network is an NFT issuance platform supported by (Gene International IT & AI Limited) and built on BSC (Binance Smart Chain). In Ginza Network, users can deploy and issue NFTs with one click without and code. Ginza Network also joined the current innovative DeFi concept in the blockchain. Users can experience liquid mining, staking and other functions in the Ginza Network project. For the NFT+DeFi gameplay, the team will develop functions such as NFT mortgage lending and NFT casting decomposition to improve the liquidity of NFT within the ecosystem. Ginza Network will adopt the Layer 2 solution. Through cross-chain technology, it will connect multiple blockchains such as Ethereum and Polkadot in the future. Ginza Network will enable blockchain projects to acquire users and develop more diversified NFT applications.
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