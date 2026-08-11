Сьогоднішня ціна Ginnan The Cat

Поточна ціна Ginnan The Cat (GINNAN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5.83% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GINNAN до USD становить $ 0 за GINNAN.

Ginnan The Cat наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 78,246, з циркуляційною пропозицією у 6.90T GINNAN. Протягом останніх 24 годин GINNAN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GINNAN змінився на -0.09% за останню годину та на -16.75% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Ginnan The Cat (GINNAN)

Ринкова капіталізація $ 78.25K$ 78.25K $ 78.25K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 78.25K$ 78.25K $ 78.25K Циркуляційне постачання 6.90T 6.90T 6.90T Загальна пропозиція 6,899,850,626,973.4 6,899,850,626,973.4 6,899,850,626,973.4

Поточна ринкова капіталізація Ginnan The Cat — $ 78.25K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GINNAN — 6.90T, зі загальною пропозицією 6899850626973.4. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 78.25K.