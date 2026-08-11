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Поточна ціна Ginnan The Cat сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація GINNAN становить 78,246 USD. Відстежуйте оновлення цін GINNAN до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Ginnan The Cat сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація GINNAN становить 78,246 USD. Відстежуйте оновлення цін GINNAN до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про GINNAN

Інформація про ціну GINNAN

Що таке GINNAN

Офіційний вебсайт GINNAN

Токеноміка GINNAN

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Ціна Ginnan The Cat (GINNAN)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 GINNAN до USD:

$0.00000001123
$0.00000001123$0.00000001123
-6.90%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Ginnan The Cat (GINNAN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 21:53:12 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Ginnan The Cat

Поточна ціна Ginnan The Cat (GINNAN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5.83% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GINNAN до USD становить $ 0 за GINNAN.

Ginnan The Cat наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 78,246, з циркуляційною пропозицією у 6.90T GINNAN. Протягом останніх 24 годин GINNAN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GINNAN змінився на -0.09% за останню годину та на -16.75% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Ginnan The Cat (GINNAN)

$ 78.25K
$ 78.25K$ 78.25K

--
----

$ 78.25K
$ 78.25K$ 78.25K

6.90T
6.90T 6.90T

6,899,850,626,973.4
6,899,850,626,973.4 6,899,850,626,973.4

Поточна ринкова капіталізація Ginnan The Cat — $ 78.25K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GINNAN — 6.90T, зі загальною пропозицією 6899850626973.4. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 78.25K.

Історія ціни Ginnan The Cat у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.09%

-5.83%

-16.75%

-16.75%

Історія ціни Ginnan The Cat (GINNAN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ginnan The Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ginnan The Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ginnan The Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ginnan The Cat до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-5.83%
30 днів$ 0-5.07%
60 днів$ 0-1.57%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Ginnan The Cat

Прогноз ціни Ginnan The Cat (GINNAN) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна GINNAN у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Ginnan The Cat (GINNAN) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Ginnan The Cat потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Ginnan The Cat у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни GINNAN на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Ginnan The Cat.

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Ресурс Ginnan The Cat (GINNAN)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Cat-ThemedMemeSolana Ecosystem

Про Ginnan The Cat

Яка зараз ціна Ginnan The Cat?

Торгуючи за ₴, Ginnan The Cat продемонстрував зміну ціни на рівні -5.83% за останні 24 години.

Як поставки токенів впливають на оцінку GINNAN?

Поставки грають важливу роль: з обігу 6899850626973.4 токенів, дефіцит чи інфляція можуть значно впливати на поведінку цін у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація Ginnan The Cat?

Його ринкова капіталізація становить ₴3449450.49824954880000, що займає #6212 місце у світі і вказує на масштаб прийняття мережі.

Яка активність торгівлі за останні 24 години?

GINNAN зареєстрував обсяг торгівлі ₴--, що демонструє поточну ліквідність та активність користувачів.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Він коливався між ₴ і ₴, допомагаючи інвесторам оцінити короткостроковий імпульс.

Як Ginnan The Cat вписується у категорію Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Cat-Themed?

Як токен Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Cat-Themed, GINNAN конкурує з подібними активами залежно від корисності, поставок, прийняття та трендів у продуктивності.

Які тренди довгострокової токеноміки мають значення?

Емісії, спалення, графіки розблокування та нагороди за стейкінг — часто пов’язані з економікою -- — можуть впливати на майбутню пропозицію та ринкову довіру.

Люди також запитують: Інші запитання про Ginnan The Cat

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 21:53:12 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Ginnan The Cat (GINNAN)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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+23.59%

ZKcandy

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$2.4541
$2.4541$2.4541

+36.25%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.46924
$0.46924$0.46924

+22.88%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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