Сьогоднішня ціна Ginnan

Поточна ціна Ginnan (GINNAN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5.30% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GINNAN до USD становить $ 0 за GINNAN.

Ginnan наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 41,032, з циркуляційною пропозицією у 1.00T GINNAN. Протягом останніх 24 годин GINNAN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GINNAN змінився на +0.40% за останню годину та на -24.88% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Ginnan (GINNAN)

Ринкова капіталізація $ 41.03K$ 41.03K $ 41.03K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 41.03K$ 41.03K $ 41.03K Циркуляційне постачання 1.00T 1.00T 1.00T Загальна пропозиція 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Ginnan — $ 41.03K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GINNAN — 1.00T, зі загальною пропозицією 1000000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 41.03K.