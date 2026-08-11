Сьогоднішня ціна GINGY vs AI

Поточна ціна GINGY vs AI (GINGY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4.81% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GINGY до USD становить $ 0 за GINGY.

GINGY vs AI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 334,011, з циркуляційною пропозицією у 965.26M GINGY. Протягом останніх 24 годин GINGY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GINGY змінився на -2.33% за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 6.61K.

Ринкова інформація щодо GINGY vs AI (GINGY)

Ринкова капіталізація $ 334.01K$ 334.01K $ 334.01K Обсяг (за 24 год) $ 6.61K$ 6.61K $ 6.61K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 334.01K$ 334.01K $ 334.01K Циркуляційне постачання 965.26M 965.26M 965.26M Загальна пропозиція 965,259,240.659982 965,259,240.659982 965,259,240.659982

Поточна ринкова капіталізація GINGY vs AI — $ 334.01K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 6.61K. Циркуляційна пропозиція GINGY — 965.26M, зі загальною пропозицією 965259240.659982. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 334.01K.