Сьогоднішня ціна Gingers Have No Sol (GINGER)

Поточна ціна Gingers Have No Sol (GINGER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GINGER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gingers Have No Sol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.31 USD

- зміна ціни Gingers Have No Sol протягом дня — -2.11%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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