Ціна Gingers Have No Sol (GINGER)
Поточна ціна Gingers Have No Sol (GINGER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GINGER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gingers Have No Sol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.31 USD
- зміна ціни Gingers Have No Sol протягом дня — -2.11%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gingers Have No Sol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Gingers Have No Sol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Gingers Have No Sol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gingers Have No Sol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.11%
|30 днів
|$ 0
|+11.13%
|60 днів
|$ 0
|-16.75%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Gingers Have No Sol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-2.11%
-22.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meme coin
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