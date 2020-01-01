Токеноміка GINGER (GINGER) Дізнайтеся ключову інформацію про GINGER (GINGER), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація GINGER (GINGER) Ginger the zesty new memecoin that's here to spice up the world of digital currency! With the tagline "It tastes better with Ginger," this playful coin brings a lighthearted yet innovative touch to the crypto community. Whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the blockchain, Ginger Coin offers a fresh and exciting way to engage with crypto. Designed for fun and community, Ginger Coin is all about celebrating the vibrant, unpredictable nature of the market—just like the bold flavor of ginger. With no serious pretenses, it’s the coin for those who believe in the power of memes, humor, and of course, a dash of spice in everything. Офіційний вебсайт: https://gingeronsol.co/ Купити GINGER зараз!

Токеноміка та аналіз ціни GINGER (GINGER) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена GINGER (GINGER), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 6,07K $ 6,07K $ 6,07K Загальна пропозиція: $ 823,93M $ 823,93M $ 823,93M Циркуляційна пропозиція: $ 823,93M $ 823,93M $ 823,93M FDV (повністю розведена вартість): $ 6,07K $ 6,07K $ 6,07K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну GINGER (GINGER)

Токеноміка GINGER (GINGER): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки GINGER (GINGER) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GINGER, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GINGER, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GINGER, досліджуйте ціну токена GINGER в реальному часі!

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