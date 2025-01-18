Сьогоднішня ціна GINGER GANG (GINGER)

Поточна ціна GINGER GANG (GINGER) сьогодні становить 0.00581438 USD з ринковою капіталізацією $ 5.81M USD. Ціна GINGER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GINGER GANG:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 463.72K USD

- зміна ціни GINGER GANG протягом дня — -23.65%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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