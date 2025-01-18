Ціна GINGER GANG (GINGER)
Поточна ціна GINGER GANG (GINGER) сьогодні становить 0.00581438 USD з ринковою капіталізацією $ 5.81M USD. Ціна GINGER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GINGER GANG:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 463.72K USD
- зміна ціни GINGER GANG протягом дня — -23.65%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
Отримуйте оновлення цін GINGER до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GINGER.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GINGER GANG до USD становила $ -0.001801075414783791.
За останні 30 днів зміна ціни GINGER GANG до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GINGER GANG до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GINGER GANG до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001801075414783791
|-23.65%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GINGER GANG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.61%
-23.65%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ginger Gang lands to kickass in the name of gains & freedom. A crazy memecoin uniting the crypto world around the first crypto-friendly US administration. With our Ginger Gang - badass renegades here to protect President Trump, reboot crypto, & fly us all to the moon. Protecting innovation, crushing hacks, & securing prosperity - for the memecoin market & beyond. Let's go beyond the space and make names.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 GINGER до AUD
A$0.0093611518
|1 GINGER до GBP
￡0.0047677916
|1 GINGER до EUR
€0.0056399486
|1 GINGER до USD
$0.00581438
|1 GINGER до MYR
RM0.02616471
|1 GINGER до TRY
₺0.2060034834
|1 GINGER до JPY
¥0.9089038816
|1 GINGER до RUB
₽0.5959158062
|1 GINGER до INR
₹0.5034090204
|1 GINGER до IDR
Rp95.3176896672
|1 GINGER до PHP
₱0.340431949
|1 GINGER до EGP
￡E.0.293044752
|1 GINGER до BRL
R$0.035467718
|1 GINGER до CAD
C$0.0083727072
|1 GINGER до BDT
৳0.70644717
|1 GINGER до NGN
₦9.0566527194
|1 GINGER до UAH
₴0.2448435418
|1 GINGER до VES
Bs0.31397652
|1 GINGER до PKR
Rs1.6209328564
|1 GINGER до KZT
₸3.0861566164
|1 GINGER до THB
฿0.1999565282
|1 GINGER до TWD
NT$0.1912349582
|1 GINGER до CHF
Fr0.0052910858
|1 GINGER до HKD
HK$0.0452358764
|1 GINGER до MAD
.د.م0.0583763752