Сьогоднішня ціна GINGER (GINGER)

Поточна ціна GINGER (GINGER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.66K USD. Ціна GINGER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GINGER:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.86 USD

- зміна ціни GINGER протягом дня — -7.80%

- циркуляційна пропозиція – 824.28M USD

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