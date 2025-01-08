Ціна GINGER (GINGER)
Поточна ціна GINGER (GINGER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.66K USD. Ціна GINGER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GINGER:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.86 USD
- зміна ціни GINGER протягом дня — -7.80%
- циркуляційна пропозиція – 824.28M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GINGER до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GINGER до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GINGER до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GINGER до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.80%
|30 днів
|$ 0
|-27.51%
|60 днів
|$ 0
|+1.96%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GINGER: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.93%
-7.80%
-8.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ginger the zesty new memecoin that's here to spice up the world of digital currency! With the tagline "It tastes better with Ginger," this playful coin brings a lighthearted yet innovative touch to the crypto community. Whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the blockchain, Ginger Coin offers a fresh and exciting way to engage with crypto. Designed for fun and community, Ginger Coin is all about celebrating the vibrant, unpredictable nature of the market—just like the bold flavor of ginger. With no serious pretenses, it’s the coin for those who believe in the power of memes, humor, and of course, a dash of spice in everything.
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