Інформація щодо ціни Ging Gong Kaew (GGK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00224676$ 0,00224676 $ 0,00224676 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,58% Зміна ціни (1 дн.) +45,20% Зміна ціни (за 7 дн.) +54,46% Зміна ціни (за 7 дн.) +54,46%

Актуальна ціна Ging Gong Kaew (GGK) становить --. За останні 24 години GGK торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GGK становить $ 0,00224676, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то GGK змінився на +0,58% за останню годину, +45,20% за 24 години та на +54,46% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Ging Gong Kaew (GGK)

Ринкова капіталізація $ 129,54K$ 129,54K $ 129,54K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 129,54K$ 129,54K $ 129,54K Циркуляційне постачання 999,84M 999,84M 999,84M Загальна пропозиція 999 842 322,433915 999 842 322,433915 999 842 322,433915

Поточна ринкова капіталізація Ging Gong Kaew — $ 129,54K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GGK — 999,84M, зі загальною пропозицією 999842322.433915. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 129,54K.