Актуальна ціна Ging Gong Kaew сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GGK до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GGK на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Ging Gong Kaew сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GGK до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GGK на MEXC вже зараз.

Докладніше про GGK

Інформація про ціну GGK

Офіційний вебсайт GGK

Токеноміка GGK

Прогноз ціни GGK

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Ging Gong Kaew

Ціна Ging Gong Kaew (GGK)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 GGK до USD:

$0,00012957
$0,00012957$0,00012957
+46,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Ging Gong Kaew (GGK) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:08:19 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Ging Gong Kaew (GGK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00224676
$ 0,00224676$ 0,00224676

$ 0
$ 0$ 0

+0,58%

+45,20%

+54,46%

+54,46%

Актуальна ціна Ging Gong Kaew (GGK) становить --. За останні 24 години GGK торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GGK становить $ 0,00224676, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то GGK змінився на +0,58% за останню годину, +45,20% за 24 години та на +54,46% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Ging Gong Kaew (GGK)

$ 129,54K
$ 129,54K$ 129,54K

--
----

$ 129,54K
$ 129,54K$ 129,54K

999,84M
999,84M 999,84M

999 842 322,433915
999 842 322,433915 999 842 322,433915

Поточна ринкова капіталізація Ging Gong Kaew — $ 129,54K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GGK — 999,84M, зі загальною пропозицією 999842322.433915. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 129,54K.

Історія ціни Ging Gong Kaew (GGK) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ging Gong Kaew до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ging Gong Kaew до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ging Gong Kaew до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ging Gong Kaew до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+45,20%
30 днів$ 0-75,39%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Ging Gong Kaew (GGK)

Ging, Gong and Kaew. The cute Capybara siblings newly named at Khao Kheow Zoo.

The naming process had a total of 94000 votes and posts with these capybaras has surpassed 1 million views.

Every day there are posts of them exceeding 100000 views. We believe in time there will be international interest in these animals similar to the phenomenon of Moo Deng the Pygmy Hippo

This is a memecoin on Solana with a growing and active community

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Ging Gong Kaew (GGK)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Ging Gong Kaew (USD)

Скільки коштуватиме Ging Gong Kaew (GGK) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Ging Gong Kaew (GGK) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Ging Gong Kaew.

Перегляньте прогноз ціни Ging Gong Kaew вже зараз!

GGK до місцевих валют

Токеноміка Ging Gong Kaew (GGK)

Розуміння токеноміки Ging Gong Kaew (GGK) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена GGK зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Ging Gong Kaew (GGK)

Скільки сьогодні коштує Ging Gong Kaew (GGK)?
Актуальна ціна GGK у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна GGK до USD?
Поточна ціна GGK до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Ging Gong Kaew?
Ринкова капіталізація GGK — $ 129,54K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція GGK?
Циркуляційна пропозиція GGK — 999,84M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) GGK?
GGK досяг історичної максимальної ціни у 0,00224676 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) GGK?
Історична мінімальна ціна GGK становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі GGK?
Актуальний обсяг торгівлі GGK за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна GGK цього року?
GGK може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни GGK для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:08:19 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Ging Gong Kaew (GGK)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.