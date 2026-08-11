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Поточна ціна Gimo Staked 0G сьогодні становить 0,221306 USD. Ринкова капіталізація ST0G становить 3 166 317 USD. Відстежуйте оновлення цін ST0G до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Gimo Staked 0G сьогодні становить 0,221306 USD. Ринкова капіталізація ST0G становить 3 166 317 USD. Відстежуйте оновлення цін ST0G до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про ST0G

Інформація про ціну ST0G

Що таке ST0G

Офіційний вебсайт ST0G

Токеноміка ST0G

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Ціна Gimo Staked 0G (ST0G)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 ST0G до USD:

$0,221306
$0,221306$0,221306
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Gimo Staked 0G (ST0G) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:19:28 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Gimo Staked 0G

Поточна ціна Gimo Staked 0G (ST0G) сьогодні становить $ 0,221306, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ST0G до USD становить $ 0,221306 за ST0G.

Gimo Staked 0G наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 3 166 317, з циркуляційною пропозицією у 14,30M ST0G. Протягом останніх 24 годин ST0G торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 3,34, тоді як історичний мінімум — $ 0,220286.

У короткостроковій динаміці ST0G змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,29.

Ринкова інформація щодо Gimo Staked 0G (ST0G)

$ 3,17M
$ 3,17M$ 3,17M

$ 1,29
$ 1,29$ 1,29

$ 3,17M
$ 3,17M$ 3,17M

14,30M
14,30M 14,30M

14 296 771,60217336
14 296 771,60217336 14 296 771,60217336

Поточна ринкова капіталізація Gimo Staked 0G — $ 3,17M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,29. Циркуляційна пропозиція ST0G — 14,30M, зі загальною пропозицією 14296771.60217336. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,17M.

Історія ціни Gimo Staked 0G у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мін. за 24 год
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс. за 24 год

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 3,34
$ 3,34$ 3,34

$ 0,220286
$ 0,220286$ 0,220286

--

--

0,00%

0,00%

Історія ціни Gimo Staked 0G (ST0G) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gimo Staked 0G до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Gimo Staked 0G до USD становила $ +0,0142380092.
За останні 60 днів зміна ціни Gimo Staked 0G до USD становила $ -0,0442834412.
За останні 90 днів зміна ціни Gimo Staked 0G до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ +0,0142380092+6,43%
60 днів$ -0,0442834412-20,01%
90 днів----

Прогноз ціни Gimo Staked 0G

Прогноз ціни Gimo Staked 0G (ST0G) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ST0G у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Gimo Staked 0G (ST0G) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Gimo Staked 0G потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Gimo Staked 0G у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни ST0G на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Gimo Staked 0G.

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Ресурс Gimo Staked 0G (ST0G)

Офіційний вебсайт

Категорія :

0g EcosystemLiquid StakingLiquid Staking Tokens

Про Gimo Staked 0G

Яка зараз актуальна ціна Gimo Staked 0G?

Gimo Staked 0G коштує ₴9.75278855934803040000, що свідчить про зміну ціни на --% за останні 24 години.

Яка обсяг торгів сьогодні видно?

Загалом на основних біржах було обміняно ₴--, що підтверджує активну участь на ринку та постійну ліквідність.

Наскільки ліквідний ринок ST0G?

Оцінка ліквідності --/100 відображає, наскільки глибокими є книги замовлень, наскільки ефективно можуть виконуватися великі замовлення та які вузькі спреди на основних торгових парах.

Що показує денній діапазон торгів?

Зміна ціни між ₴0E-15 і ₴0E-15 підкреслює поточний рівень волатильності та внутрішньоденний імпульс.

Який зараз рейтинг Gimo Staked 0G на ринку?

Наразі він займає #-- місце, підтримуючись ринковою капіталізацією ₴139537202.84524223280000.

Яку роль відіграє пропозиція у стабільності ціни?

Обігова кількість токенів 14296771.60217336 безпосередньо впливає на поведінку ціни, особливо в періоди підвищеного попиту або дефіциту.

Які фактори впливають на профіль ліквідності Gimo Staked 0G?

Ліквідність залежить від активності маркет-мейкерів, різноманітності торгових пар, глибини бірж та участі екосистеми мережі --.

Люди також запитують: Інші запитання про Gimo Staked 0G

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:19:28 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Gimo Staked 0G (ST0G)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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