Сьогоднішня ціна Gimo Staked 0G

Поточна ціна Gimo Staked 0G (ST0G) сьогодні становить $ 0,221306, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ST0G до USD становить $ 0,221306 за ST0G.

Gimo Staked 0G наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 3 166 317, з циркуляційною пропозицією у 14,30M ST0G. Протягом останніх 24 годин ST0G торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 3,34, тоді як історичний мінімум — $ 0,220286.

У короткостроковій динаміці ST0G змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,29.

Ринкова інформація щодо Gimo Staked 0G (ST0G)

Ринкова капіталізація $ 3,17M$ 3,17M $ 3,17M Обсяг (за 24 год) $ 1,29$ 1,29 $ 1,29 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,17M$ 3,17M $ 3,17M Циркуляційне постачання 14,30M 14,30M 14,30M Загальна пропозиція 14 296 771,60217336 14 296 771,60217336 14 296 771,60217336

Поточна ринкова капіталізація Gimo Staked 0G — $ 3,17M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,29. Циркуляційна пропозиція ST0G — 14,30M, зі загальною пропозицією 14296771.60217336. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,17M.