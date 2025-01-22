Ціна Gilgeous (GLG)
Поточна ціна Gilgeous (GLG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GLG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gilgeous:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.31 USD
- зміна ціни Gilgeous протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gilgeous до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Gilgeous до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Gilgeous до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gilgeous до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-18.99%
|60 днів
|$ 0
|-5.21%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Gilgeous: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Gilgeous is here to unite the whole meme crypto world, inspired by the top memes Doge, Shiba Inu, Baby Doge, Dogelon, Saitama and Cult. We are a versatile community driven project that will transcend space & time with a roadmap focused on entertainment. Our community is constantly growing and talented people are joining us, therefore it is sure that the utility of our GLG will be expanded. Gilgeous was created by a group of crypto enthusiasts & lovers of old school cartoons. Join our fun filled community for lots of memes, contests, giveaways & much more.
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