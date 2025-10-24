Актуальна ціна Giko Cat сьогодні становить 0,198366 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GIKO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GIKO на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Giko Cat сьогодні становить 0,198366 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GIKO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GIKO на MEXC вже зараз.

Ціна Giko Cat (GIKO)

Актуальна ціна 1 GIKO до USD:

$0,198531
$0,198531
-8,30%1D
Графік ціни Giko Cat (GIKO) в реальному часі
Інформація щодо ціни Giko Cat (GIKO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

-0,50%

-7,99%

-15,44%

-15,44%

Актуальна ціна Giko Cat (GIKO) становить $0,198366. За останні 24 години GIKO торгувався між мінімумом у $ 0,186777 і максимумом у $ 0,219172, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GIKO становить $ 6,95, тоді як його історичний мінімум — $ 0,186777.

Що стосується короткострокових результатів, то GIKO змінився на -0,50% за останню годину, -7,99% за 24 години та на -15,44% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Giko Cat (GIKO)

Поточна ринкова капіталізація Giko Cat — $ 1,98M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GIKO — 10,00M, зі загальною пропозицією 9999192.770866873. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,98M.

Історія ціни Giko Cat (GIKO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Giko Cat до USD становила $ -0,0172385762393998.
За останні 30 днів зміна ціни Giko Cat до USD становила $ -0,0729612166.
За останні 60 днів зміна ціни Giko Cat до USD становила $ -0,1364244510.
За останні 90 днів зміна ціни Giko Cat до USD становила $ -0,653162907607129.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0172385762393998-7,99%
30 днів$ -0,0729612166-36,78%
60 днів$ -0,1364244510-68,77%
90 днів$ -0,653162907607129-76,70%

Що таке Giko Cat (GIKO)

$GIKO is a memecoin designed to honor and preserve the legacy of Giko Cat, a beloved character from Japanese internet culture and the first cat meme on the internet.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Giko Cat (GIKO)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Giko Cat (USD)

Скільки коштуватиме Giko Cat (GIKO) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Giko Cat (GIKO) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Giko Cat.

Перегляньте прогноз ціни Giko Cat вже зараз!

GIKO до місцевих валют

Токеноміка Giko Cat (GIKO)

Розуміння токеноміки Giko Cat (GIKO) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена GIKO зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Giko Cat (GIKO)

Скільки сьогодні коштує Giko Cat (GIKO)?
Актуальна ціна GIKO у USD становить 0,198366 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна GIKO до USD?
Поточна ціна GIKO до USD — $ 0,198366. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Giko Cat?
Ринкова капіталізація GIKO — $ 1,98M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція GIKO?
Циркуляційна пропозиція GIKO — 10,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) GIKO?
GIKO досяг історичної максимальної ціни у 6,95 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) GIKO?
Історична мінімальна ціна GIKO становила 0,186777 USD.
Який обсяг торгівлі GIKO?
Актуальний обсяг торгівлі GIKO за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна GIKO цього року?
GIKO може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни GIKO для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.