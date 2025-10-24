Інформація щодо ціни Giko Cat (GIKO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,186777 $ 0,186777 $ 0,186777 Мін. за 24 год $ 0,219172 $ 0,219172 $ 0,219172 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,186777$ 0,186777 $ 0,186777 Макс. за 24 год $ 0,219172$ 0,219172 $ 0,219172 Рекордний максимум $ 6,95$ 6,95 $ 6,95 Найнижча ціна $ 0,186777$ 0,186777 $ 0,186777 Зміна ціни (за 1 год) -0,50% Зміна ціни (1 дн.) -7,99% Зміна ціни (за 7 дн.) -15,44% Зміна ціни (за 7 дн.) -15,44%

Актуальна ціна Giko Cat (GIKO) становить $0,198366. За останні 24 години GIKO торгувався між мінімумом у $ 0,186777 і максимумом у $ 0,219172, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GIKO становить $ 6,95, тоді як його історичний мінімум — $ 0,186777.

Що стосується короткострокових результатів, то GIKO змінився на -0,50% за останню годину, -7,99% за 24 години та на -15,44% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Giko Cat (GIKO)

Ринкова капіталізація $ 1,98M$ 1,98M $ 1,98M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,98M$ 1,98M $ 1,98M Циркуляційне постачання 10,00M 10,00M 10,00M Загальна пропозиція 9 999 192,770866873 9 999 192,770866873 9 999 192,770866873

Поточна ринкова капіталізація Giko Cat — $ 1,98M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GIKO — 10,00M, зі загальною пропозицією 9999192.770866873. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,98M.