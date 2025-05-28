Ціна Giggles (GIGGLES)
Поточна ціна Giggles (GIGGLES) сьогодні становить 0,0036221 USD з ринковою капіталізацією $ 3,62M USD. Ціна GIGGLES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Giggles:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Giggles протягом дня — -18,74%
- циркуляційна пропозиція – 999,48M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Giggles до USD становила $ -0,000835784342820597.
За останні 30 днів зміна ціни Giggles до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Giggles до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Giggles до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,000835784342820597
|-18,74%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Giggles: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+12,98%
-18,74%
+0,35%
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