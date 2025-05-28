Сьогоднішня ціна Giggles (GIGGLES)

Поточна ціна Giggles (GIGGLES) сьогодні становить 0,0036221 USD з ринковою капіталізацією $ 3,62M USD. Ціна GIGGLES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Giggles:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Giggles протягом дня — -18,74%

- циркуляційна пропозиція – 999,48M USD

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