Сьогоднішня ціна Giggle Panda

Поточна ціна Giggle Panda (GIGL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.56% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GIGL до USD становить $ 0 за GIGL.

Giggle Panda наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 28,101, з циркуляційною пропозицією у 884.04M GIGL. Протягом останніх 24 годин GIGL торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.0063259, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GIGL змінився на +0.02% за останню годину та на -0.42% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Giggle Panda (GIGL)

Ринкова капіталізація $ 28.10K$ 28.10K $ 28.10K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 31.79K$ 31.79K $ 31.79K Циркуляційне постачання 884.04M 884.04M 884.04M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Giggle Panda — $ 28.10K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GIGL — 884.04M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 31.79K.