Яка зараз ціна Giggle Cat?

Giggle Cat (GICAT) торгують за ₴0.1125292520808328960000, що відображає зміну ціни на рівні 0.56% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає Giggle Cat у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору BNB Chain Ecosystem,Meme,Cat-Themed, GICAT часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують GICAT сьогодні?

За останні 24 години GICAT зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів Giggle Cat?

Сьогодні в обігу знаходиться 100000000.0 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг GICAT?

Наразі Giggle Cat займає ринковий рейтинг №4402 з ринковою капіталізацією ₴11252792.95401925120000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати Giggle Cat за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні 0.56% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як Giggle Cat порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті BNB Chain Ecosystem,Meme,Cat-Themed GICAT демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.