Токеноміка GIGAICHAD ($GIGAI) Дізнайтеся ключову інформацію про GIGAICHAD ($GIGAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація GIGAICHAD ($GIGAI) GIGAI is the prototype for the next generation of 3D AI Agents. Our goal is to inspire other devs to go beyond text, and bring their agents to life. We don’t want to create another AI launchpad, we want to focus only on the 3D video generation aspect, and allow other agents to use the tech we are building for GIGAI. By the end of 2025, we think more than 50% of agents on Solana will have a 3D avatars, and our goal at MOD3LS is to facilitate that upgrade. Офіційний вебсайт: https://gigai.mod3ls.com/ Купити $GIGAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни GIGAICHAD ($GIGAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена GIGAICHAD ($GIGAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 63,77K $ 63,77K $ 63,77K Загальна пропозиція: $ 999,73M $ 999,73M $ 999,73M Циркуляційна пропозиція: $ 999,73M $ 999,73M $ 999,73M FDV (повністю розведена вартість): $ 63,77K $ 63,77K $ 63,77K Історичний максимум: $ 0,00179465 $ 0,00179465 $ 0,00179465 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну GIGAICHAD ($GIGAI)

Токеноміка GIGAICHAD ($GIGAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки GIGAICHAD ($GIGAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $GIGAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $GIGAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $GIGAI, досліджуйте ціну токена $GIGAI в реальному часі!

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