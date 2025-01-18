Ціна Gigaichad ($GIGAI)
Поточна ціна Gigaichad ($GIGAI) сьогодні становить 0.00101827 USD з ринковою капіталізацією $ 1.02M USD. Ціна $GIGAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gigaichad:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 127.64K USD
- зміна ціни Gigaichad протягом дня — -15.23%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gigaichad до USD становила $ -0.000183019281452393.
За останні 30 днів зміна ціни Gigaichad до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Gigaichad до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gigaichad до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000183019281452393
|-15.23%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Gigaichad: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.57%
-15.23%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GIGAI is the prototype for the next generation of 3D AI Agents. Our goal is to inspire other devs to go beyond text, and bring their agents to life. We don’t want to create another AI launchpad, we want to focus only on the 3D video generation aspect, and allow other agents to use the tech we are building for GIGAI. By the end of 2025, we think more than 50% of agents on Solana will have a 3D avatars, and our goal at MOD3LS is to facilitate that upgrade.
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