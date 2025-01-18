Сьогоднішня ціна Gigaichad ($GIGAI)

Поточна ціна Gigaichad ($GIGAI) сьогодні становить 0.00101827 USD з ринковою капіталізацією $ 1.02M USD. Ціна $GIGAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gigaichad:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 127.64K USD

- зміна ціни Gigaichad протягом дня — -15.23%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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