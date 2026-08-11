Сьогоднішня ціна GIGAGIRL

Поточна ціна GIGAGIRL (GIGI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,79% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GIGI до USD становить $ 0 за GIGI.

GIGAGIRL наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 34 398, з циркуляційною пропозицією у 997,00M GIGI. Протягом останніх 24 годин GIGI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GIGI змінився на -- за останню годину та на +5,52% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо GIGAGIRL (GIGI)

Ринкова капіталізація $ 34,40K$ 34,40K $ 34,40K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 34,40K$ 34,40K $ 34,40K Циркуляційне постачання 997,00M 997,00M 997,00M Загальна пропозиція 996 996 983,399784 996 996 983,399784 996 996 983,399784

Поточна ринкова капіталізація GIGAGIRL — $ 34,40K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GIGI — 997,00M, зі загальною пропозицією 996996983.399784. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 34,40K.