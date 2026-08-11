Сьогоднішня ціна GIGAFLY

Поточна ціна GIGAFLY (GIGAFLY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 7,03% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GIGAFLY до USD становить $ 0 за GIGAFLY.

GIGAFLY наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 37 762, з циркуляційною пропозицією у 1,00B GIGAFLY. Протягом останніх 24 годин GIGAFLY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GIGAFLY змінився на -4,55% за останню годину та на -15,50% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо GIGAFLY (GIGAFLY)

Ринкова капіталізація $ 37,76K$ 37,76K $ 37,76K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 37,76K$ 37,76K $ 37,76K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація GIGAFLY — $ 37,76K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GIGAFLY — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 37,76K.