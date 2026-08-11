Сьогоднішня ціна GIGADOT

Поточна ціна GIGADOT (GDOT) сьогодні становить $ 0.806784, зі зміною 0.58% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GDOT до USD становить $ 0.806784 за GDOT.

GIGADOT наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 3,356,003, з циркуляційною пропозицією у 4.16M GDOT. Протягом останніх 24 годин GDOT торгувався між $ 0.798869 (мінімум) та $ 0.819496 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 4.82, тоді як історичний мінімум — $ 0.746866.

У короткостроковій динаміці GDOT змінився на +0.38% за останню годину та на -3.51% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 4.61K.

Ринкова інформація щодо GIGADOT (GDOT)

Ринкова капіталізація $ 3.36M$ 3.36M $ 3.36M Обсяг (за 24 год) $ 4.61K$ 4.61K $ 4.61K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3.36M$ 3.36M $ 3.36M Циркуляційне постачання 4.16M 4.16M 4.16M Загальна пропозиція 4,157,206.060656123 4,157,206.060656123 4,157,206.060656123

Поточна ринкова капіталізація GIGADOT — $ 3.36M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 4.61K. Циркуляційна пропозиція GDOT — 4.16M, зі загальною пропозицією 4157206.060656123. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3.36M.