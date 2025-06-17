Ціна Gigadad (GIGADAD)
Поточна ціна Gigadad (GIGADAD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 53,38K USD. Ціна GIGADAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gigadad:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Gigadad протягом дня — -39,32%
- циркуляційна пропозиція – 999,88M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gigadad до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Gigadad до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Gigadad до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gigadad до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-39,32%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Gigadad: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-8,55%
-39,32%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GigaDad is what happens when testosterone meets tech. He’s GigaChad’s father, mentor. Raised on steak, forged in bull runs, and powered by pure degeneracy, GigaDad doesn’t trade—he dominates. He once rugged a rug pull just to prove a point. He grills with one hand, snipes shitcoins with the other, and still has time to remind you he’s disappointed in your portfolio. GigaDad isn’t here to play nice—he’s here to meme hard, stack harder, and leave a trail of liquidated shorts behind him.
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