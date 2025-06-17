Сьогоднішня ціна Gigadad (GIGADAD)

Поточна ціна Gigadad (GIGADAD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 53,38K USD. Ціна GIGADAD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gigadad:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Gigadad протягом дня — -39,32%

- циркуляційна пропозиція – 999,88M USD

Отримуйте оновлення цін GIGADAD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GIGADAD.