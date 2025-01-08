Сьогоднішня ціна Gigacat (GCAT)

Поточна ціна Gigacat (GCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 36.90K USD. Ціна GCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gigacat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 53.50 USD

- зміна ціни Gigacat протягом дня — -7.95%

- циркуляційна пропозиція – 999.85M USD

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