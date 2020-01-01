Токеноміка Gigabrain by virtuals (BRAIN) Дізнайтеся ключову інформацію про Gigabrain by virtuals (BRAIN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Gigabrain by virtuals (BRAIN) Our vision for building the ultimate intelligence platform for degens. Here's what we're working on to give you that institutional-grade edge. After 6 months of building in stealth, I am excited to announce that $BRAIN is live on @virtuals_io We built an institutional-grade trading terminal powered by AI, but made it for crypto natives who understand what real alpha means. Our results speak for themselves: $8k → $94k in Q4 2024 testing. But more importantly: caught every major move early. Zero VC backing. Built what traders actually need - because we're traders ourselves. The Gigabrain Terminal combines: • Real-time market intelligence • Advanced on-chain analytics • Protocol-specific signals • Sentiment analysis that matters Офіційний вебсайт: https://gigabrain.gg/ Whitepaper: https://gigabrain.gg/token Купити BRAIN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Gigabrain by virtuals (BRAIN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Gigabrain by virtuals (BRAIN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 8,64M $ 8,64M $ 8,64M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 8,64M $ 8,64M $ 8,64M Історичний максимум: $ 0,01473916 $ 0,01473916 $ 0,01473916 Історичний мінімум: $ 0,00115011 $ 0,00115011 $ 0,00115011 Поточна ціна: $ 0,0086374 $ 0,0086374 $ 0,0086374 Дізнайтеся більше про ціну Gigabrain by virtuals (BRAIN)

Токеноміка Gigabrain by virtuals (BRAIN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Gigabrain by virtuals (BRAIN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BRAIN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BRAIN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BRAIN, досліджуйте ціну токена BRAIN в реальному часі!

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