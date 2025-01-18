Сьогоднішня ціна Gigabrain by virtuals (BRAIN)

Поточна ціна Gigabrain by virtuals (BRAIN) сьогодні становить 0.00543651 USD з ринковою капіталізацією $ 5.44M USD. Ціна BRAIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gigabrain by virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 585.26K USD

- зміна ціни Gigabrain by virtuals протягом дня — -44.32%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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