Сьогоднішня ціна GIGABRAIN (GIGA🧠)

Поточна ціна GIGABRAIN (GIGA🧠) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 75.55K USD. Ціна GIGA🧠 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GIGABRAIN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 208.18K USD

- зміна ціни GIGABRAIN протягом дня — -47.69%

- циркуляційна пропозиція – 555.77M USD

Отримуйте оновлення цін GIGA🧠 до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GIGA🧠.