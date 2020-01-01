Токеноміка Giga Stacy (STACY) Дізнайтеся ключову інформацію про Giga Stacy (STACY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Giga Stacy (STACY) Giga Stacy is a memecoin deployed on the Solana blockchain. STACY is a community run project that is focused on celebrating women and self-improvement. Using both the power of memes and community, STACY aims to advocate for women’s issues and create an environment that encourages more women to explore and enter the world of crypto. Giga Stacy is a purely volunteer-based project, and as such, it has no formal team or roadmap. Офіційний вебсайт: https://gigastacycto.com Купити STACY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Giga Stacy (STACY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Giga Stacy (STACY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 85,80K $ 85,80K $ 85,80K Загальна пропозиція: $ 999,15M $ 999,15M $ 999,15M Циркуляційна пропозиція: $ 999,15M $ 999,15M $ 999,15M FDV (повністю розведена вартість): $ 85,80K $ 85,80K $ 85,80K Історичний максимум: $ 0,00192995 $ 0,00192995 $ 0,00192995 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Giga Stacy (STACY)

Токеноміка Giga Stacy (STACY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Giga Stacy (STACY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів STACY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів STACY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку STACY, досліджуйте ціну токена STACY в реальному часі!

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