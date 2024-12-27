Ціна Giga Stacy (STACY)
Поточна ціна Giga Stacy (STACY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 389.13K USD. Ціна STACY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Giga Stacy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.50K USD
- зміна ціни Giga Stacy протягом дня — +0.24%
- циркуляційна пропозиція – 999.19M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Giga Stacy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Giga Stacy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Giga Stacy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Giga Stacy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.24%
|30 днів
|$ 0
|+38.27%
|60 днів
|$ 0
|-66.96%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Giga Stacy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.85%
+0.24%
+8.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Giga Stacy is a memecoin deployed on the Solana blockchain. STACY is a community run project that is focused on celebrating women and self-improvement. Using both the power of memes and community, STACY aims to advocate for women’s issues and create an environment that encourages more women to explore and enter the world of crypto. Giga Stacy is a purely volunteer-based project, and as such, it has no formal team or roadmap.
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