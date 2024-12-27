Сьогоднішня ціна Giga Stacy (STACY)

Поточна ціна Giga Stacy (STACY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 389.13K USD. Ціна STACY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Giga Stacy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.50K USD

- зміна ціни Giga Stacy протягом дня — +0.24%

- циркуляційна пропозиція – 999.19M USD

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