Токеноміка Giga POTUS (POTUS) Дізнайтеся ключову інформацію про Giga POTUS (POTUS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Giga POTUS (POTUS) Giga POTUS is a community-driven meme token that draws humorous inspiration from presidential themes. It aims to offer an entertaining digital asset experience with references to “executive gains,” patriotic imagery, and light-hearted “presidential” branding. The token does not claim any official affiliation with real-world political figures or entities. Its primary goal is to unify enthusiastic holders under a comedic yet cohesive brand that underscores community strength and camaraderie in the crypto space, providing a fun environment where supporters can enjoy themed games, memes, and interactive engagements while celebrating the project’s satirical take on “presidential” power. Офіційний вебсайт: https://gigapotus.com/ Купити POTUS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Giga POTUS (POTUS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Giga POTUS (POTUS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 96,09K $ 96,09K $ 96,09K Загальна пропозиція: $ 999,89M $ 999,89M $ 999,89M Циркуляційна пропозиція: $ 999,89M $ 999,89M $ 999,89M FDV (повністю розведена вартість): $ 96,09K $ 96,09K $ 96,09K Історичний максимум: $ 0,00232126 $ 0,00232126 $ 0,00232126 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Giga POTUS (POTUS)

Токеноміка Giga POTUS (POTUS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Giga POTUS (POTUS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів POTUS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів POTUS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку POTUS, досліджуйте ціну токена POTUS в реальному часі!

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