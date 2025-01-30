Сьогоднішня ціна Giga POTUS (POTUS)

Поточна ціна Giga POTUS (POTUS) сьогодні становить 0.00069636 USD з ринковою капіталізацією $ 696.36K USD. Ціна POTUS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Giga POTUS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 523.18K USD

- зміна ціни Giga POTUS протягом дня — +46.88%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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