Ціна Giga POTUS (POTUS)
Поточна ціна Giga POTUS (POTUS) сьогодні становить 0.00069636 USD з ринковою капіталізацією $ 696.36K USD. Ціна POTUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Giga POTUS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 523.18K USD
- зміна ціни Giga POTUS протягом дня — +46.88%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Giga POTUS до USD становила $ +0.00022226.
За останні 30 днів зміна ціни Giga POTUS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Giga POTUS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Giga POTUS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00022226
|+46.88%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Giga POTUS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.48%
+46.88%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Giga POTUS is a community-driven meme token that draws humorous inspiration from presidential themes. It aims to offer an entertaining digital asset experience with references to “executive gains,” patriotic imagery, and light-hearted “presidential” branding. The token does not claim any official affiliation with real-world political figures or entities. Its primary goal is to unify enthusiastic holders under a comedic yet cohesive brand that underscores community strength and camaraderie in the crypto space, providing a fun environment where supporters can enjoy themed games, memes, and interactive engagements while celebrating the project’s satirical take on “presidential” power.
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