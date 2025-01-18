Ціна Giga Cat (GCAT)
Поточна ціна Giga Cat (GCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Giga Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 816.30 USD
- зміна ціни Giga Cat протягом дня — -3.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Giga Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Giga Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Giga Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Giga Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.00%
|30 днів
|$ 0
|-53.27%
|60 днів
|$ 0
|-66.97%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Giga Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
-3.00%
+12.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A cat meme coin on Base chain brought together by a community that values humor, being based, and decentralized innovation.
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