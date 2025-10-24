Актуальна ціна Gifts Strategy сьогодні становить 0,00223957 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GIFTSTR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GIFTSTR на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Gifts Strategy сьогодні становить 0,00223957 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GIFTSTR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GIFTSTR на MEXC вже зараз.

Логотип Gifts Strategy

Ціна Gifts Strategy (GIFTSTR)

Актуальна ціна 1 GIFTSTR до USD:

$0,00223957
$0,00223957
-1,80%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Gifts Strategy (GIFTSTR) в реальному часі
Інформація щодо ціни Gifts Strategy (GIFTSTR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00223846
$ 0,00223846
Мін. за 24 год
$ 0,00244646
$ 0,00244646
Макс. за 24 год

$ 0,00223846
$ 0,00223846

$ 0,00244646
$ 0,00244646

$ 0,00692033
$ 0,00692033

$ 0
$ 0

-2,12%

-1,87%

-15,65%

-15,65%

Актуальна ціна Gifts Strategy (GIFTSTR) становить $0,00223957. За останні 24 години GIFTSTR торгувався між мінімумом у $ 0,00223846 і максимумом у $ 0,00244646, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GIFTSTR становить $ 0,00692033, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то GIFTSTR змінився на -2,12% за останню годину, -1,87% за 24 години та на -15,65% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Gifts Strategy (GIFTSTR)

$ 204,92K
$ 204,92K

--
--

$ 216,46K
$ 216,46K

91,46M
91,46M

96 613 869,0
96 613 869,0

Поточна ринкова капіталізація Gifts Strategy — $ 204,92K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GIFTSTR — 91,46M, зі загальною пропозицією 96613869.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 216,46K.

Історія ціни Gifts Strategy (GIFTSTR) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gifts Strategy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Gifts Strategy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Gifts Strategy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gifts Strategy до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-1,87%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Gifts Strategy (GIFTSTR)

The Degen Engine for Telegram Gifts on TON blockchain. 10 percent tax on every buy and sell, cry about it.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Gifts Strategy (USD)

Скільки коштуватиме Gifts Strategy (GIFTSTR) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Gifts Strategy (GIFTSTR) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Gifts Strategy.

Перегляньте прогноз ціни Gifts Strategy вже зараз!

GIFTSTR до місцевих валют

Токеноміка Gifts Strategy (GIFTSTR)

Розуміння токеноміки Gifts Strategy (GIFTSTR) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена GIFTSTR зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Gifts Strategy (GIFTSTR)

Скільки сьогодні коштує Gifts Strategy (GIFTSTR)?
Актуальна ціна GIFTSTR у USD становить 0,00223957 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна GIFTSTR до USD?
Поточна ціна GIFTSTR до USD — $ 0,00223957. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Gifts Strategy?
Ринкова капіталізація GIFTSTR — $ 204,92K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція GIFTSTR?
Циркуляційна пропозиція GIFTSTR — 91,46M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) GIFTSTR?
GIFTSTR досяг історичної максимальної ціни у 0,00692033 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) GIFTSTR?
Історична мінімальна ціна GIFTSTR становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі GIFTSTR?
Актуальний обсяг торгівлі GIFTSTR за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна GIFTSTR цього року?
GIFTSTR може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни GIFTSTR для поглибленого аналізу.
