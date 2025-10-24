Інформація щодо ціни Gifts Strategy (GIFTSTR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00223846 $ 0,00223846 $ 0,00223846 Мін. за 24 год $ 0,00244646 $ 0,00244646 $ 0,00244646 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00223846$ 0,00223846 $ 0,00223846 Макс. за 24 год $ 0,00244646$ 0,00244646 $ 0,00244646 Рекордний максимум $ 0,00692033$ 0,00692033 $ 0,00692033 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -2,12% Зміна ціни (1 дн.) -1,87% Зміна ціни (за 7 дн.) -15,65% Зміна ціни (за 7 дн.) -15,65%

Актуальна ціна Gifts Strategy (GIFTSTR) становить $0,00223957. За останні 24 години GIFTSTR торгувався між мінімумом у $ 0,00223846 і максимумом у $ 0,00244646, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GIFTSTR становить $ 0,00692033, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то GIFTSTR змінився на -2,12% за останню годину, -1,87% за 24 години та на -15,65% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Gifts Strategy (GIFTSTR)

Ринкова капіталізація $ 204,92K$ 204,92K $ 204,92K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 216,46K$ 216,46K $ 216,46K Циркуляційне постачання 91,46M 91,46M 91,46M Загальна пропозиція 96 613 869,0 96 613 869,0 96 613 869,0

Поточна ринкова капіталізація Gifts Strategy — $ 204,92K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GIFTSTR — 91,46M, зі загальною пропозицією 96613869.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 216,46K.