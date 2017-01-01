Токеноміка Gifto (GFT) Дізнайтеся ключову інформацію про Gifto (GFT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Gifto (GFT) Gifto as a network protocol, is a brainchild of Andy Tian, the co-founder and CEO of Asia Innovations Group (AIG). The team at AIG comprises of crypto-technology and blockchain enthusiasts. Andy saw potential in designing a decentralized network powered by the Ethereum blockchain to fix the current broken content monetization model with a better model. Most people introduced to the global content industry will identify the following problems with the current model: The Gifto network was launched in December 2017 and has been tested along with AIG’s flagship product, Uplive. Uplive is a live streaming mobile application with over 20 million users. An official Gifto report in February 2018, stated that Gifto featured in the top 10 traded cryptocurrencies by volume. The universal blockchain-based virtual gifting protocol has not only bridged the gap between content creators and the audience but has also introduced a way to acknowledge and reward the content creators. Besides monetizing decentralized content, it has revamped the modern creator-audience relationship. It has already received support from a number of large institutional investors including KPCB and Wicklow Capital. This can only be seen a positive for Gifto as it proves that the idea has been scrutinized and accepted by a fairly large number of people. Офіційний вебсайт: https://gifto.io/ Whitepaper: https://gifto.io/GIFTO_Whitepaper_V1.3_20171122.pdf Купити GFT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Gifto (GFT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Gifto (GFT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 313,64K $ 313,64K $ 313,64K Загальна пропозиція: $ 2,24B $ 2,24B $ 2,24B Циркуляційна пропозиція: $ 2,24B $ 2,24B $ 2,24B FDV (повністю розведена вартість): $ 313,64K $ 313,64K $ 313,64K Історичний максимум: $ 0,964192 $ 0,964192 $ 0,964192 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00014002 $ 0,00014002 $ 0,00014002 Дізнайтеся більше про ціну Gifto (GFT)

Токеноміка Gifto (GFT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Gifto (GFT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GFT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GFT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GFT, досліджуйте ціну токена GFT в реальному часі!

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