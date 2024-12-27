Сьогоднішня ціна Gifto (GFT)

Поточна ціна Gifto (GFT) сьогодні становить 0.00125469 USD з ринковою капіталізацією $ 2.81M USD. Ціна GFT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gifto:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.02K USD

- зміна ціни Gifto протягом дня — -8.29%

- циркуляційна пропозиція – 2.24B USD

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