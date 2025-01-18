Ціна Giftedhands (GHD)
Поточна ціна Giftedhands (GHD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GHD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Giftedhands:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.56 USD
- зміна ціни Giftedhands протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Giftedhands до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Giftedhands до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Giftedhands до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Giftedhands до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+1,267.62%
|60 днів
|$ 0
|+89.25%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Giftedhands: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
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