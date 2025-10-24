Актуальна ціна GIFT сьогодні становить 0,132263 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GIFT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GIFT на MEXC вже зараз.Актуальна ціна GIFT сьогодні становить 0,132263 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GIFT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GIFT на MEXC вже зараз.

Ціна GIFT (GIFT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 GIFT до USD:

$0,131995
-0,10%1D
mexc
USD
Графік ціни GIFT (GIFT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:07:52 (UTC+8)

Інформація щодо ціни GIFT (GIFT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,131726
Мін. за 24 год
$ 0,133568
Макс. за 24 год

$ 0,131726
$ 0,133568
$ 0,140837
$ 0,118325
-0,01%

+0,17%

-5,87%

-5,87%

Актуальна ціна GIFT (GIFT) становить $0,132263. За останні 24 години GIFT торгувався між мінімумом у $ 0,131726 і максимумом у $ 0,133568, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GIFT становить $ 0,140837, тоді як його історичний мінімум — $ 0,118325.

Що стосується короткострокових результатів, то GIFT змінився на -0,01% за останню годину, +0,17% за 24 години та на -5,87% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо GIFT (GIFT)

$ 415,32K
--
$ 415,32K
3,14M
3 140 135,0
Поточна ринкова капіталізація GIFT — $ 415,32K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GIFT — 3,14M, зі загальною пропозицією 3140135.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 415,32K.

Історія ціни GIFT (GIFT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GIFT до USD становила $ +0,0002212.
За останні 30 днів зміна ціни GIFT до USD становила $ +0,0154384780.
За останні 60 днів зміна ціни GIFT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GIFT до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0002212+0,17%
30 днів$ +0,0154384780+11,67%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке GIFT (GIFT)

GIFT Gold ($GIFT) is a gold stablecoin backed 1:1 by real physical gold, issued by Ubuntu Tribe (UTribe) — a real-world asset (RWA) ecosystem officially registered as Ubuntu Uhuru. ✅ Audited, insured, and securely stored in regulated gold vaults across Zurich, Stuttgart, Dubai, and Copenhagen ✅ Fractional ownership available with blockchain based tokens ✅Redeemable as physical gold Looking to buy digital gold near me? GIFT Gold offers a globally accessible solution for anyone seeking fractional gold ownership, a regulated gold token, and a safe, blockchain-based way to buy gold online — no matter where you are. Join the future of gold investing with one of the best gold-backed stablecoins trusted worldwide.

Ресурс GIFT (GIFT)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни GIFT (USD)

Скільки коштуватиме GIFT (GIFT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів GIFT (GIFT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо GIFT.

Перегляньте прогноз ціни GIFT вже зараз!

GIFT до місцевих валют

Токеноміка GIFT (GIFT)

Розуміння токеноміки GIFT (GIFT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена GIFT зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про GIFT (GIFT)

Скільки сьогодні коштує GIFT (GIFT)?
Актуальна ціна GIFT у USD становить 0,132263 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна GIFT до USD?
Поточна ціна GIFT до USD — $ 0,132263. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація GIFT?
Ринкова капіталізація GIFT — $ 415,32K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція GIFT?
Циркуляційна пропозиція GIFT — 3,14M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) GIFT?
GIFT досяг історичної максимальної ціни у 0,140837 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) GIFT?
Історична мінімальна ціна GIFT становила 0,118325 USD.
Який обсяг торгівлі GIFT?
Актуальний обсяг торгівлі GIFT за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна GIFT цього року?
GIFT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни GIFT для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:07:52 (UTC+8)

