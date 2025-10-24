Інформація щодо ціни GIFT (GIFT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,131726 $ 0,131726 $ 0,131726 Мін. за 24 год $ 0,133568 $ 0,133568 $ 0,133568 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,131726$ 0,131726 $ 0,131726 Макс. за 24 год $ 0,133568$ 0,133568 $ 0,133568 Рекордний максимум $ 0,140837$ 0,140837 $ 0,140837 Найнижча ціна $ 0,118325$ 0,118325 $ 0,118325 Зміна ціни (за 1 год) -0,01% Зміна ціни (1 дн.) +0,17% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,87% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,87%

Актуальна ціна GIFT (GIFT) становить $0,132263. За останні 24 години GIFT торгувався між мінімумом у $ 0,131726 і максимумом у $ 0,133568, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GIFT становить $ 0,140837, тоді як його історичний мінімум — $ 0,118325.

Що стосується короткострокових результатів, то GIFT змінився на -0,01% за останню годину, +0,17% за 24 години та на -5,87% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо GIFT (GIFT)

Ринкова капіталізація $ 415,32K$ 415,32K $ 415,32K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 415,32K$ 415,32K $ 415,32K Циркуляційне постачання 3,14M 3,14M 3,14M Загальна пропозиція 3 140 135,0 3 140 135,0 3 140 135,0

Поточна ринкова капіталізація GIFT — $ 415,32K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GIFT — 3,14M, зі загальною пропозицією 3140135.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 415,32K.