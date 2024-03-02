Ціна GIFFORDwear (GIFF)
Поточна ціна GIFFORDwear (GIFF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GIFF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GIFFORDwear:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 146.75 USD
- зміна ціни GIFFORDwear протягом дня — -7.08%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GIFFORDwear до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GIFFORDwear до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GIFFORDwear до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GIFFORDwear до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.08%
|30 днів
|$ 0
|-58.42%
|60 днів
|$ 0
|-62.14%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GIFFORDwear: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.58%
-7.08%
+39.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GIFFORDwear launched the GIFF token on 2.3.24 as an experimental "Builder Token" for the brand's ecosystem. With a permanent supply of 1 billion tokens, GIFF is designed to facilitate and encourage innovation across all GIFFORDwear projects, serving as a versatile tool for testing and implementing new ideas.
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