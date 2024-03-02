Сьогоднішня ціна GIFFORDwear (GIFF)

Поточна ціна GIFFORDwear (GIFF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GIFF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GIFFORDwear:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 146.75 USD

- зміна ціни GIFFORDwear протягом дня — -7.08%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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