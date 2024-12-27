Сьогоднішня ціна Giddy (GIDDY)

Поточна ціна Giddy (GIDDY) сьогодні становить 0.00109475 USD з ринковою капіталізацією $ 1.10M USD. Ціна GIDDY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Giddy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.72K USD

- зміна ціни Giddy протягом дня — +0.14%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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