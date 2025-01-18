Сьогоднішня ціна GICTrade (GICT)

Поточна ціна GICTrade (GICT) сьогодні становить 0.86561 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GICT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GICTrade:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.62K USD

- зміна ціни GICTrade протягом дня — +0.12%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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