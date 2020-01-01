Токеноміка GIC Sports Network (GIC) Дізнайтеся ключову інформацію про GIC Sports Network (GIC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація GIC Sports Network (GIC) The GIC Sports Network (GIC) is an innovative platform leveraging blockchain technology to bridge the gap between the sports world and the digital space. Designed for athletes, fans, and investors, GIC offers various tools to facilitate direct engagement and investment in sports assets, from athlete tokens to exclusive NFTs. Our comprehensive ecosystem introduces new ways to engage with and fund the sports industry, driving digital transformation within sports. Офіційний вебсайт: https://gicsports.io/ Whitepaper: https://whitepaper.gicsports.io/ Купити GIC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни GIC Sports Network (GIC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена GIC Sports Network (GIC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 7,70K $ 7,70K $ 7,70K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 81,46M $ 81,46M $ 81,46M FDV (повністю розведена вартість): $ 9,45K $ 9,45K $ 9,45K Історичний максимум: $ 0,00704513 $ 0,00704513 $ 0,00704513 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну GIC Sports Network (GIC)

Токеноміка GIC Sports Network (GIC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки GIC Sports Network (GIC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GIC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GIC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GIC, досліджуйте ціну токена GIC в реальному часі!

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