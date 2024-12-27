Сьогоднішня ціна GIC Sports Network (GIC)

Поточна ціна GIC Sports Network (GIC) сьогодні становить 0.00494972 USD з ринковою капіталізацією $ 403.21K USD. Ціна GIC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GIC Sports Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.04K USD

- зміна ціни GIC Sports Network протягом дня — -1.03%

- циркуляційна пропозиція – 81.46M USD

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