Ціна GIC Sports Network (GIC)
Поточна ціна GIC Sports Network (GIC) сьогодні становить 0.00494972 USD з ринковою капіталізацією $ 403.21K USD. Ціна GIC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GIC Sports Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.04K USD
- зміна ціни GIC Sports Network протягом дня — -1.03%
- циркуляційна пропозиція – 81.46M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GIC Sports Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GIC Sports Network до USD становила $ -0.0000637791.
За останні 60 днів зміна ціни GIC Sports Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GIC Sports Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.03%
|30 днів
|$ -0.0000637791
|-1.28%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GIC Sports Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
-1.03%
-2.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The GIC Sports Network (GIC) is an innovative platform leveraging blockchain technology to bridge the gap between the sports world and the digital space. Designed for athletes, fans, and investors, GIC offers various tools to facilitate direct engagement and investment in sports assets, from athlete tokens to exclusive NFTs. Our comprehensive ecosystem introduces new ways to engage with and fund the sports industry, driving digital transformation within sports.
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