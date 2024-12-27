Сьогоднішня ціна Gibape (GIB)

Поточна ціна Gibape (GIB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 115.85K USD. Ціна GIB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gibape:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.30K USD

- зміна ціни Gibape протягом дня — -3.85%

- циркуляційна пропозиція – 852.69M USD

Отримуйте оновлення цін GIB до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GIB.