Ціна GIB ($GIB)
Поточна ціна GIB ($GIB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $GIB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GIB:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 472.16 USD
- зміна ціни GIB протягом дня — -2.58%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GIB до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GIB до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GIB до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GIB до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.58%
|30 днів
|$ 0
|-6.84%
|60 днів
|$ 0
|+10.49%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GIB: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-2.58%
+7.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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