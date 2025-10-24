Інформація щодо ціни Giant Token (GTAN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,11% Зміна ціни (1 дн.) +2,04% Зміна ціни (за 7 дн.) -10,74% Зміна ціни (за 7 дн.) -10,74%

Актуальна ціна Giant Token (GTAN) становить --. За останні 24 години GTAN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GTAN становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то GTAN змінився на -0,11% за останню годину, +2,04% за 24 години та на -10,74% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Giant Token (GTAN)

Ринкова капіталізація $ 355,70K$ 355,70K $ 355,70K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 355,70K$ 355,70K $ 355,70K Циркуляційне постачання 375,26T 375,26T 375,26T Загальна пропозиція 375 256 220 760 567,4 375 256 220 760 567,4 375 256 220 760 567,4

Поточна ринкова капіталізація Giant Token — $ 355,70K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GTAN — 375,26T, зі загальною пропозицією 375256220760567.4. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 355,70K.